Сериал «Письмо на день рождения» был показан во время праздника Чхусок

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В прошлую среду на экраны телевизоров вышел двухсерийный сериал телеканала KBS2 «Письмо на день рождения» (생일편지). Его сюжет развивается на фоне августовских событий 1945 года, когда 70 тысяч корейцев, проживающих в Японии, стали жертвами атомной бомбардировки в Хиросиме.

История начинается с того, что главный герой сериала Му Гиль на день рождения получает письмо от своей первой возлюбленной по имени Иль Э. В последний раз они встречались в 1945 году, после чего потеряли друг друга из-за атомной бомбардировки.

Авторы сериала через призму тех событий и историю двух влюблённых раскрывают темы сексуального рабства в японской армии и трудовой мобилизации в годы Второй мировой войны.