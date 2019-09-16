Шоумен Со Чжан Хун в очередной раз совершил крупное пожертвование

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Южнокорейский шоумен Со Чжан Хун пожертвовал 125 тысяч долларов для поддержки малообеспеченных студентов их сеульского университета Ёнсе. Денежные средства были заработаны им в ходе съёмок рекламы молочной продукции Ёнсе. По словам артиста, было бы неправильно брать деньги за участие в рекламе бренда родного института.

Со Чжан Хун - в прошлом известный южнокорейский баскетболист, ныне - ведущий развлекательных телепередач, в том числе второго сезона «Советы для влюблённых», «Ответы на все вопросы» телеканала KBS Joy.

В последние несколько лет Со Чжан Хун принимает активное участие в общественной жизни и ежегодно жертвует крупные суммы денег на поддержку нуждающихся.