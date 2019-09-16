Южнокорейские актёры покоряют YouTube

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В последнее время многие южнокорейские артисты успешно покоряют интернет пространство через платформу YouTube. Вершину пирамиды заняли представители сферы кино - Кан Дон Вон (강동원) и Син Сэ Гён (신세경).

В своём большинстве артисты рассказывают поклонникам о своей повседневной жизни. Кан Дон Вон в мае этого года создал YouTube-канал под названием «Monotube» (모노튜브), в котором рассказал о своём пребывании в США. В настоящее время канал имеет более 200 тысяч подписчиков. Актриса Син Сэ Гён создала канал на YouTube гораздо раньше, в октябре прошлого года. За это время артистка успела занять прочное место среди популярных южнокорейских ютуберов. На канал подписаны более 650 тысяч поклонников её творчества.

Причина такого успеха заключается в том, что Кан Дон Вон и Син Сэ Гён стараются не рассказывать о своей частной жизни и редко появляются в различных ток-шоу. Поэтому у их поклонников мало возможностей узнать о жизни своих кумиров за кулисами. В этом плане YouTube-каналы являются своего рода мостом между артистами и их поклонниками.