Телерейтинг шоу «Возвращение супермена» достиг 16%

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Телепередача «Возвращение супермена» (슈퍼맨이 돌아왔다) телеканала KBS2 в очередной раз установила новый рекорд. По данным агентства Nielsen Korea, телерейтинг второй части выпуска передачи от 8 сентября составил 16%. Это самый высокий показатель за последние 4 года.

Больше всего зрителям понравился фрагмент с участием двух сыновей известного в Корее шоумена Сэма Хэмилтона. Весёлые игры на воде и поедание аппетитных говяжьих рёбрышек «кальби» не оставили равнодушными сердца телезрителей всей страны.

Таким образом, телешоу «Возвращение супермена» остаётся одной из самых популярных в Корее развлекательных программ в воскресенье вечером.