



Дата рождения: 7 июня 1970 г.

Рост: 188 см

Вес: 80 кг

Дебют: «Выходные в Сеуле»(홀리데이인서울/HolidayInSeoul, 1997)





Южнокорейский актёр и модель Чха Сын Вон (차승원)родился в 1970 году. Детство и юношество провел в Сеуле. Окончил среднюю школу при университете Тангук. Поступил в сеульский университет Сонгюнгван, однаконе довёл учебу до конца. Женат, воспитывает дочь Чха Е На(차예나)и сына Чха Но А(차노아).

В 80-е подрабатывал моделью, после чего решил попробовать себя в актёрском ремесле. Начиная с конца 90-х, снимается в южнокорейских сериалах и фильмах. В 1997 году актёр дебютировал в фильме «Выходные в Сеуле»(홀리데이인서울/HolidayInSeoul, 1997)режиссёра Ким Ый Сока. Однако популярность артисту принесло не актёрское мастерство, а талант ведущего ток-шоу. После дебюта в качестве ведущего ток-шоу последовали приглашения на участие в съёмках многих сериалов, и в 1999 году Чха Сын Вону представилась возможность исполнить одну из главных ролей в фильме режиссёра Ли Гван Хуна «Призрак в любви»(자귀모/GhostinLove, 2019).

За всю свою карьеру Чха Сын Вон снялся в десятках картин, включая сериал «Телохранитель»(보디가드/Bodygard, 2003),«Око за око, зуб за зуб» (눈에는눈,이에는이/ Eye For An Eye, 2008),«Афина: богиня войны»(아테나:전쟁의여신/ATHENA:GoddessofWar, 2010). Вавгусте 2019 года вышел очередной фильм с участием Чха Сын Вона «Не падай духом, мистер Ли»(힘을내요,미스터리/CheerUp,Mr.Lee, 2019).