В РК распространяется африканская чума свиней 

18 сентября в РК зафиксирован второй случай заражения африканской чумой свиней. Как сообщили в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства, вирус обнаружен на свиноводческой ферме в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо на расстоянии 48 километров от города Пхачжу, где днём ранее был зарегистрирован первый случай заболевания. Связь между двумя вспышками инфекции пока не подтверждена. Болезнь не зря называется «чумой свиней», поскольку её высокопатогенная форма приводит к стопроцентной смертности. Для лечения заболевания нет препаратов, поэтому единственным способом предотвратить эпидемию является жёсткий карантин, а в случае выявления инфекции – уничтожение свиней для предотвращения распространения заболевания.





Африканская чума свиней, как следует из названия, впервые появилась в Африке. Она распространилась на Западную Европу в 60-х годах прошлого века, а к середине 90-х годов, как тогда казалось, была ликвидирована. Сообщается, что вирус данного заболевания был впервые обнаружен в Азии летом прошлого года. Появившись в китайской провинции Ляонин, он охватил весь Китай, включая Гонконг, а затем перешёл границы и распространился в соседних странах – Монголии и Вьетнаме. Весной этого года он был выявлен в Северной Корее, а затем и в России. Вполне вероятно, что вирус опасного заболевания проник в Республику Корея из КНДР. До сих пор южнокорейские власти считали маловероятной возможность проникновения каких бы то ни было вирусов с Севера ввиду отсутствия межкорейских обменов и возможности передвижения диких животных с Севера на Юг. Однако вспышка заболевания вблизи границы показала, что опасность оценивали не до конца, тем более, что переносчиками вируса могут быть насекомые. Окончательный вывод об источнике заболевания экспертам ещё предстоит сделать.





Как сообщил представитель министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства,в районах заражения забиты 4.700 свиней. С 6:30 утра вторника на всей территории страны действует 48-часовой запрет на передвижение скота. Шесть уездов провинции Кёнгидо объявлены зоной особого контроля, и в их отношении введён трёхнедельный запрет. Под наблюдением находятся свиноводческие фермы в радиусе трёх километров от очагов заболевания. На них выращивают около восьми с половиной тысяч свиней.