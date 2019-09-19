В Сеуле состоится южнокорейско-болгарский саммит
2019-09-19 11:53:38
#Мелодии Кореи l 2019-09-18
В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 18 сентября вы познакомитесь с традиционными песнями на тему осени. Многие из них написаны на слова известных стихотворений, а некоторые, наоборот, сами подарили слушателям красивые стихи.
Выпуск 432. Осень
* Песня «Листья покраснели лишь наполовину» – Ким Ён Ги (вокал)
* Песня «Осенняя река» – Чхве Юн Ён (вокал)
* Песня «Хынтхарён» – Ким Су Ён (вокал)
2019-09-19 11:53:38
2019-09-19 11:55:22
2019-09-18 14:03:23