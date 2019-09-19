



В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 18 сентября вы познакомитесь с традиционными песнями на тему осени. Многие из них написаны на слова известных стихотворений, а некоторые, наоборот, сами подарили слушателям красивые стихи.





Выпуск 432. Осень

* Песня «Листья покраснели лишь наполовину» – Ким Ён Ги (вокал)

* Песня «Осенняя река» – Чхве Юн Ён (вокал)

* Песня «Хынтхарён» – Ким Су Ён (вокал)