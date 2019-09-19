Глава 14. Ким Чхун Чху (3)

Со временем королю Пэкче стало страшно. Однажды он спросил у шамана: «Мои люди нашли черепаху, на спине которой высечена надпись – Пэкче является круглой луной, а Силла новой луной. Расскажи мне, что означают эти слова».

Шаман ответил: «Круглая луна имеется в виду полная луна. Полная луна превращается в узкий серп. То есть, это конец. Новая луна - это начало, которому предстоит превратиться в полную луну».

Слова шамана разозлили короля, и на следующий день шаман был казнен.

Хитрый чиновник пояснил: «Полная луна является священной вещью, а новая луна имеет слабую энергию. Исходя из этого, могу сделать вывод, что наше государство будет процветать, и Силла будет ослабевать».

В то время наш герой Ким Чхун Чху услышал о том, что происходит в соседнем государстве: «Пора начать войну с Пэкче. Нужно просить императора династии Тан о военной помощи». В ответ на предложение короля Силла китайский император Гао-цзун направил 130 тыс. военных генерала Су Динфана. Когда армия Су Динфана добралась до острова Токмульдо, король Силла направил генерала Ким Ю Сина и 50 тыс. военных.

Король Ый Чжа созвал экстренное заседание. Полководец Ый Чжик предложил: «Танская армия пришла через море, поэтому она наверняка сильно устала. Также у неё мало опыта сражений на море. Военные Силла пренебрегают нами, так как они целиком опираются на поддержку Танского государства. Нам сначала нужно сражаться с китайцами, чтобы подавить волю врагов. Если Силла увидит, что Тан не полезен для битвы, то она сдастся».

Но против него выступили другие чиновники: «Это не так. Танская армия прошла долгий путь, поэтому она хочет скорее начать бой и закончить его. Армия Силла неоднократно терпела поражение от нас. Она испугается, как только увидит нас. Сначала нужно подождать, чтобы китайские враги устали. Насчёт военнослужащих Силла, то мы можем победить их малым количеством».

Две разные идеи заставили короля задуматься. Он решил спросить Хын Су, который получил наказание в виде выселения в дальний посёлок в провинции Чолла-Намдо. Бывший чиновник ответил: «Я согласен с мнением Сон Чхуна, который написал вам письмо».

Однако чиновники сомневались в искренности Хын Су: «Он сейчас наказан, поэтому обиделся на Вас и на Пэкче. Вам не стоит прислушиваться к его советам. Нам нужно действовать вопреки стратегии Сон Чхуна. Ждём, пока танская армия доберётся до региона Кибольпхо, а армия Силла пройдёт мимо крепости Тханхён. Когда танские военные моряки спустятся по течению реки и люди Силла – по тропинке, будем противостоять. Они будут как загнанные в угол мыши».