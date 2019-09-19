Новым помощником президента США по национальной безопасности назначен Роберт О'Брайен, зарекомендовавший себя как эксперт в ведении переговоров и международном арбитраже. Он известен также как сторонник концепции «мира через силу». В прошлом он работал вместе с госсекретарём Майклом Помпео, который поддержал его кандидатуру. Роберт О'Брайен занимал должность спецпосланника президента по делам заложников в госдепартаменте США. Выходец из Лос-Анджелеса, он окончил факультет права Калифорнийского университета в Беркли, после чего некоторое время работал адвокатом. Впоследствии он занимал ряд административных должностей, накопив обширный опыт государственной деятельности. На своей последней должности О'Брайен прилагал дипломатические усилия для освобождения заложников на Ближнем Востоке и в Афганистане. В администрации Джорджа Буша он занимал пост заместителя представителя США в ООН.





Особый интерес представляет книга О'Брайена «Пока Америка спала» написанная им в 2016 году. Это сборник статей по национальной безопасности и внешней политике. Главным образом критика О'Брайена направлена в адрес внешней политики администрации Обамы, из- за которой, как он утверждает в книге, «мир стал более опасным». Предупреждая об опасности таких крупных держав как Россия и Китай, он указывает на чрезмерную уязвимость внешней политики Обамы, которую он характеризует как политику «умиротворения и уступок». Подводя итог, О'Брайен отстаивает концепцию поддержания мира с позиции силы и заключает, что США должны стать «сильной страной, которой союзники могут доверять, а враги не смеют испытывать».





Назначение Роберта О'Брайена закрепило позицию Майкла Помпео как самой влиятельной фигуры в политическом блоке, отвечающем за внешнюю политику и национальную безопасность США. Его влияние возрастёт ещё больше, если нынешний спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн будет утверждён на должность его заместителя. В результате американо-северокорейский диалог также вряд ли отойдёт от жёсткой линии, проводимой Помпео, которая в первую очередь ориентирована на достижение мира с позиции силы и переговоры. Это может означать давление через строгие санкции с целью привести КНДР за стол переговоров.