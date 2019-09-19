Пхеньянская декларация от 19 сентября

В Сеуле состоится южнокорейско-болгарский саммит
2019-09-19 11:53:38
#Последние события на Корейском полуострове l 2019-09-19
19 сентября прошлого года лидеры двух Корей – южнокорейский президент Мун Чжэ Ин и председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын подписали Пхеньянскую декларацию. В ней зафиксированы договорённости о денуклеаризации и прекращении враждебных отношений. Участники саммита договорились устранить угрозу войны на всём полуострове. Иными словами, они обещали развеять зловещую тень военной конфронтации и написать новую историю. Совместная декларация включает соглашения в пяти сферах. Некоторые из них уже выполнены, но бóльшая часть остаётся пока лишь на бумаге. Ситуацию комментирует директор Института северокорейских исследований господин Чон Ён Тхэ.
2019-09-19 11:53:38
2019-09-19 11:55:22
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