«Скоростной бой» в КНДР

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В последнее время в северокорейских СМИ часто встречается слово «Маллима». Движение «Маллима» преследует цель достижения ощутимых экономических результатов вы условиях жёстких санкций, введённых Советом Безопасности ООН, и укрепления внутренней солидарности. Северная Корея использует эту кампанию, как и предыдущее «Движение Чхоллима», чтобы подтолкнуть население к быстрому достижению экономических результатов в стремлении преодолеть кризис. Движение «Маллима» призывает жителей Северной Кореи работать усерднее для достижения страной определённых экономических целей. Сегодня мы вместе с профессором Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения поговорим о кампаниях «скоростного боя» в КНДР.