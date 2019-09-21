Главный вопрос саммита РК и США – диалог Пхеньяна и Вашингтона

Главный вопрос повестки предстоящего южнокорейско-американского саммита в Нью-Йорке касается, как и прежде, северокорейской ядерной проблемы. Мун Чжэ Ин попытается предложить помощь в активизации диалога КНДР и США. Не менее важным является вопрос, который касается укрепления союза Сеула и Вашингтона. Наибольшее внимание, безусловно, сосредоточено на северокорейско-американском диалоге, атмосфера которого постепенно развивается в сторону возобновления контактов. Ранее Север предложил начать рабочие переговоры в конце сентября при условии, если США готовы изменить прежний подход. В Вашингтоне отреагировали положительно. К тому же недавно Дональд Трамп отстранил Джона Болтона от должности помощника по национальной безопасности, что является положительным моментом для возобновления диалога.





Несмотря на некоторые позитивные сдвиги, есть также и спорные моменты. В частности, США всё ещё придерживаются позиции «большой сделки», которая подразумевает одномоментный и полный отказ Севера от ядерного оружия. Север, в свою очередь, настаивает на поэтапном решении проблемы. Возможность достижения консенсуса пока не видна. Новый помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считается приверженцем жёсткой политики. Он считает, что мир может достигаться силой. В прошлом он работал с Джоном Болтоном. Также О'Брайен пользуется поддержкой госсекретаря США Майкла Помпео. Поэтому есть вероятность того, что, вопреки надеждам Пхеньяна, санкционное давление со стороны США может продолжиться.





В этой ситуации южнокорейско-американский саммит вновь привлекает внимание. Как сообщалось в администрации президента, стороны обсудят вопросы сотрудничества в денуклеаризации Севера и налаживании прочного мира. Вполне возможно, что Мун Чжэ Ин предложит какой-либо новый план разрешения разногласий Пхеньяна и Вашингтона. При сохранении нынешних позиций двух стран разрешение проблемы денуклеаризации не представляется возможным. Поэтому более важным становится роль Мун Чжэ Ина в качестве посредника, способного выслушать каждую из сторон и уговорить на определённые уступки.



