В РК рассматривается система продолжительного найма сотрудников старше 60 лет

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Правительство Республики Корея рассмотрит возможность добровольного продолжительного найма людей пенсионного возраста. Такое решение было объявлено 18 сентября на совещании по вопросам активизации экономики под председательством министра планирования и финансов Хон Нам Ги. В основу новой системы может лечь японская модель трудоустройства для людей пенсионного возраста. В таком случае предприятия обяжут продлевать контракты с сотрудниками, достигшими 60-летнего возраста, если они изъявляют такое желание.

Способы продления работы могут быть разными – это и повторный найм, и повышение пенсионного возраста, и даже его отмена. Пока в министерстве не обсуждались возможные сроки введения подобной системы, однако с учётом ситуации на рынке труда и быстрого старения общества вводить новую систему необходимо не позднее, чем с 2022-го года, отметил Хон Нам Ги. Нововведение потребует также широкого обсуждения, но пока это не является первоочередной задачей министерства. Предприятиям, нанимающим сотрудников старше 60-ти лет, предполагается оказание финансовой поддержки в объёме, пропорциональном количеству трудоустроенных.

Повышение пенсионного возраста на законодательном уровне является необходимой мерой в условиях быстрого старения населения, считают эксперты. Продление срока найма сотрудников пенсионного возраста может стать первым шагом. Напомним, что уже к 2025-му году население Республики Корея может стать «сверхстарым», а значит, сократится и количество экономически активного населения.

Некоторые эксперты считают, что новая система может создать трудности на рынке труда, так как пенсионный возраст был увеличен до 60-ти лет всего два года назад, и на многих предприятиях действует система пиковой оплаты труда, когда заработная плата начинает понижаться после достижения определённого возраста. Другие эксперты считают маловероятным введение предложенной системы, так как в 2022-ом году завершается срок работы нынешнего правительства.