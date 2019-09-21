Правительство РК борется с распространением африканской чумы свиней

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Правительство Республики Корея ужесточит меры по предотвращению распространения африканской чумы свиней. Об этом сообщил представитель министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства Пак Пён Хон. Согласно действующим предписаниям, свиноводческие фермы, на которых было зарегистрировано заболевание, а также соседние фермы должны уничтожить всех свиней в радиусе трёх километров от очага заболевания. В зону особого контроля вошли четыре города и два уезда. В них располагаются 442 свинофермы и около 710 тысяч свиней.

Африканская чума свиней чаще всего встречается в странах Африки, за что и получила такое название. Её высокопатогенная форма приводит к стопроцентной смертности. От этого заболевания ещё нет препаратов или вакцин. Оно передаётся через выделения животных, инкубационный период составляет от четырёх дней до трёх недель, после чего проявляются такие симптомы как высокая температура, снижение аппетита, рвота, кровоточивость кожи. Примерно через 10 дней животное умирает.

Недавние случаи заболевания африканской чумой свиней были зафиксированы в Украине, Румынии, Польше, Венгрии, а затем и в России. Позже заболевание дошло до Китая, Монголии, Северной Кореи и некоторых стран Юго-Восточной Азии. В Китае из-за эпидемии было забито больше ста миллионов свиней, из-за чего стоимость свинины выросла примерно на 50%. В Северной Корее вспышка заболевания была зарегистрирована 30 мая. Тогда Республика Корея ввела усиленный контроль над фермами в приграничных районах, но заболевание не удалось предотвратить.

Все очаги заболевания находятся в приграничных районах, что подтверждает предположение о проникновении инфекции с Севера. Правительство Республики Корея осуществляет жёсткий контроль за распространением африканской чумы свиней.