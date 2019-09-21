Япония исключена из южнокорейского «белого списка»

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Правительство Республики Корея официально исключило Японию из списка приоритетных торговых партнёров. Поправка в соответствующее законодательство вступила в силу 18 сентября. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, система экспорта товаров стратегического назначения должна работать согласно основным принципам международной системы контроля. По этой причине страны, с которыми трудно поддерживать международное сотрудничество, были отнесены к другой категории, к которой применяются более жёсткие экспортные требования наравне со странами, не входящими в приоритетный список. В новую категорию вошла Япония. В прежней категории остались 28 партнёров Республики Корея, которые по-прежнему пользуются льготными условиями экспорта.

Южнокорейские компании для оформления экспорта товаров в Японию теперь должны предоставлять больше документов, а срок их рассмотрения увеличится с пяти до пятнадцати дней. Исключения, однако, могут быть сделаны для компаний, соответствующих требованиям программы экспортного контроля. Кроме того, сокращён срок действия полученных разрешений на экспорт. Если поставляемый в Японию товар нестратегического назначения может быть использован в военных целях, то он должен получить специальное разрешение на усмотрение соответствующих органов.

Это уже вторая ответная мера южнокорейского правительства вслед за подачей иска во Всемирную торговую организацию по поводу действий японского правительства. 4 июля Токио сообщил об ужесточении правил экспорта трёх стратегических материалов, необходимых для производства полупроводников. 28 августа, стало известно, что Токио исключил Республику Корея из списка приоритетных торговых партнёров. В южнокорейском правительстве считают, что принятые меры носят иной характер по сравнению с мерами Японии. Однако некоторые эксперты считают, что действия правительства могут понизить поддержку мирового сообщества и вызвать новые ответные меры со стороны Японии.