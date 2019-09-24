Продюсер (11) 섭섭하다

Фраза недели

섭섭하다

[Соб-соб-ха-да]

Я расстроился.





Грамматика

섭섭하다. Это прилагательное которое переводится как «обидно, досадно, быть недовольным», а также может переводиться как «быть обиженным, расстроенным, недовольным из-за разочерования». Обычно в Корее применяют это выражение, когда говорящий не удовлетворен отношением, применяемым к нему. К примеру 저 사람한테는 잘 해주고, 나한테는 잘 안 해줘서 섭섭하다 «ты к тому человеку хорошо относишься, а ко мне нет, я расстроен». Также это выражение используется для выражение недостатка. К примеру, 인테리어가 예쁜데, 그림이 없으니까 섭섭하다 «Интерьер красивый, но без картины тут что-то недостаточно».





- 이런 좋은 소식을 왜 나한테 얘기 안 해줬어. 섭섭하다.

- Почему мне не рассказал об этой хорошей вести. Я расстроен.





- 우리 친구잖아, 이렇게 하면 나 섭섭하다.

- Мы же друзья, я расстроен твоим поведением.





- 아 이런 분위기에 음악이 빠지니까 섭섭하다.

- В такой атмостфере не хватает музыки.



