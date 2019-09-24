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Продюсер (11) 섭섭하다

#Говорим как герои сериалов l 2019-09-22

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

섭섭하다

[Соб-соб-ха-да] 

Я расстроился.


Грамматика

섭섭하다. Это прилагательное которое переводится как «обидно, досадно, быть недовольным», а также может переводиться как «быть обиженным, расстроенным, недовольным из-за разочерования». Обычно в Корее применяют это выражение, когда говорящий не удовлетворен отношением, применяемым к нему. К примеру 저 사람한테는 잘 해주고, 나한테는 잘 안 해줘서 섭섭하다 «ты к тому человеку хорошо относишься, а ко мне нет, я расстроен». Также это выражение используется для выражение недостатка. К примеру, 인테리어가 예쁜데, 그림이 없으니까 섭섭하다 «Интерьер красивый, но без картины тут что-то недостаточно». 


이런 좋은 소식을  나한테 얘기  해줬어섭섭하다.

- Почему мне не рассказал об этой хорошей вести. Я расстроен. 


우리 친구잖아이렇게 하면  섭섭하다

- Мы же друзья, я расстроен твоим поведением. 


 이런 분위기에 음악이 빠지니까 섭섭하다

- В такой атмостфере не хватает музыки. 


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