Виртуальная валюта не является бумажной валютой и финансовым инструментом

Совет по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) принял окончательное решение относительно статуса криптовалют, согласно которому принято не рассматривать последнюю в качестве бумажной валюты либо финансового инструмента. Это может усилить отрицательную позицию РК по этой теме. Так, местные власти не признавали статус криптовалют в качестве финансового инструмента, выступая против их ввода в действующую финансовую систему. Отметим, до этого момента существовали противоречия в трактовке криптовалюты во всём мире. Ряд стран, включая Японию, положительно относятся к использованию криптовалюты и её включению в действующую финансовую систему. В то же время Россия и Китай полностью приостановили финансовые операции с участием криптовалют. США вместе с европейскими государствами придерживаются неоднозначной позиции по данному вопросу: руководства этих стран разрешают торговлю криптовалютой, однако не поддерживают её активное использование. Основная причина заключается в потенциальной угрозе, которую она представляет для национальных валют - доллара и евро. Учитывая ситуацию в РК, решение Совета по международным стандартам финансовой отчётности в определённой мере ещё больше отдаляет ввод виртуальной валюты в действующую финансовую систему. Ранее в Корее отмечались попытки создания фонда с инвестициями капитала в криптовалюты, однако на это не было получено разрешение правительства. В правительстве также обсуждался вопрос закрытия бирж криптовалют.





Относительно жёсткий контроль криптовалют со стороны правительства призван предотвратить ряд возможных проблем. К ним относятся финансовые махинации, спекуляции и отмывание денег. В международном аспекте криптовалюта может быть использована для отмывания денежных средств преступных и террористических группировок. В настоящее время в Корее идёт работа по внесению изменений в соответствующее законодательство. В частности, речь идёт об аутентификации участников финансовых операций с криптовалютами. Примером тому может служить редактирование законодательства об отчётности и использовании определённой информации о финансовых операциях. Ещё одна проблема касается киберпреступлений. Не редко можно услышать о случаях, когда хакеры взламывают биржы криптовалют и получают крупные суммы денег во время скачков цен. По сообщениям ООН, совсем недавно северокорейские хакеры украли более 2 млрд долларов в криптовалюте, которые были использованы в целях создания оружия массового поражения.





Новый статус криптовалют позволит сделать более конкретным стандарт в вопросах налогообложения. Криптовалюта может стать объектом налога на добавленную стоимость в случае её рассмотрения в качестве нематериального актива или инвентарного объекта. Однако южнокорейское правительство и другие страны пока не намерены идти на такой шаг. Между тем, ведётся работа над введением подоходного налога.



