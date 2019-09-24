Рассказ «Однажды (при участии Метеорита)» писательницы Чхве Чжи Ён

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Метеорит достигает размеров американского континента. Если такой булыжник упадёт на нашей планете, то человечество столкнётся с невиданными прежде ужасами и страшными бедствиями. Если он продолжит двигаться по прежней траектории и с прежней скоростью, то до катастрофы остаётся сорок три дня.





돌덩이의 크기는 미 대륙과 비슷하며

일정한 속도로 지구와 가까워지고 있다.

지금과 같은 궤도와 속도를 유지한다면

대재앙까지 43일.





핵미사일로 그것을 폭파하는 작전을 곧 실행할 것이라는 뉴스와

제대로 폭파하지 못하고 덩어리 몇 개로 쪼개지기만 한다면

지구는 더 큰 위험에 처하고 말 것이라는 주장이 동시에 보도되었다.









Через какое-то время героине позвонила мать, которая не могла понять, из-за чего вся эта шумиха. Девушка не знала, с чего следует начать объяснение.









- На Землю упадёт огромный булыжник.

- Так, не снаряд, не ракета, а булыжник? Тогда достаточно просто не попасть в то место, куда он упадёт?

- Этот булыжник больше Кореи. После его падения начнутся землетрясения, извержения вулканов, моря выйдут из берегов, небо потемнеет, пошатнётся всё. Говорят, по этой же причине вымерли динозавры.

- Динозавры?





“근데 그런 돌이 왜 갑자기 떨어진대?”

“아주 멀리에서부터 날아오고 있었대. 아주 오래전부터”

“그렇게 큰 돌이 어떻게 날아오나. 돌은 무거운데”

“그게....날아온다기보다는 돌은 그냥 자기 방향과 속도로 움직이는 건데.

우주는 무중력이고 아래 위가 없으니까”

“우주?”

엄마는 다시 침묵했다. 우주를 생각하는 것 같았다.

“네가 말하길 우주에 비하면 지구는 먼지보다도 작고

인간은 미세먼지 만큼도 아니라고. 너무 작아서 없는 거랑 똑같다고”

“응”

“근데 이해를 하면 또 이해가 안 되는 게 생긴다.

우선 우주한테는 네가 미세먼지인지 몰라도

나한테는 네가 미세먼지가 아니야. 나도 미세먼지가 아니다.

또 네 말처럼 우리가 아무리 미세먼지 같은 존재라고 해도

나는 우리가 사라지는 게 아쉽고 슬프다”









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Если смотреть из космоса, то обе женщины уже находятся достаточно близко. На самом деле сила притяжения как будто существует и между людьми, но мы часто забываем о близких нам людях, к которым тянет. Ведь встретить в огромном космосе конкретного человека, сблизиться и прожить с ним жизнь – это явление с очень низкой долей вероятности. Из-за изматывающих будней героиня совсем забыла, какое это счастье – быть дочерью. Но теперь она вдруг снова почувствовала эту сильную, неразрывную связь.









Чхве Чжин Ён родилась в Сеуле в 1981 году. В 2006 году дебютировала в журнале «Сильчхон мунхак» и выиграла Конкурс молодых писателей «Сильчхон мунхак» в категории эссе. В 2010 году писательница стала лауреатом XV литературной премии «Хангёрэ».