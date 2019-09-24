Граница между кино и сериалом изчезает

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Кинорежиссёры в последнее время пробуют себя и в сфере сериалов. Таким образом многосерийные сериалы выходят на экраны телевизоров в высоком качестве. Режиссёр сериала «Природа Мело» (멜로가 체질) Ли Бён Хон отметил, что сегодня главное не платформа, а история, о которой хочет рассказать деятель искусства. Между тем, группа Bolbbangan4 в этому году отмечает своё 25-летие и в честь юбилея выпустила альбом «Two Five». Девушки в новом альбоме сделали акцент на песню «Workaholic», где поётся о жизни современных людей. В свою очередь, любители южнокорейской эстрадной музыки переживают так называемый синдром 9900. Это песни с 1999 по 2000 год. Что стало поводом такого синдрома? Подробности обо всем этом - в рубрике «Новости шоу-бизнеса».