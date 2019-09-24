



Этот фильм стоит посмотреть по нескольким причинам. Разумеется, факт получения фильмом многочисленных наград ещё не гарантия того, что он понравится лично вам, но, по крайне мере, говорит о том, что на него стоит обратить внимание. А во-вторых, звёздный состав не может оставить равнодушным любого любителя корейского кино: актер Ю А Ин и американец корейского происхождения Стивен Ен, несомненно, добавляют фильму качественной актёрской игры. Фильм снят по рассказу известного в России японского писателя Харуки Мураками.