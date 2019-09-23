Южнокорейские актёры снялись в голливудском сериале

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Актёр Ли Чжон Хёк (이종혁) принял участие в съёмках американского сериала «Тредстоун» (Treadstone), созданном по мотивам серии об агенте ЦРУ Джейсоне Борне. Тем самым, южнокорейский артист начал свой путь в мире голливудского кино, - сообщили в эту среду в продюсерской компании Dain Entertainment. Совсем недавно Ли завершил съёмки в Будапеште, где работал вместе с режиссёром Рамином Бахрани, создателями сериала «Герои» (Heroes) и серии фильмов о Борне. Вместе с Ли Чжон Хёком в сериале также приняла участие южнокорейская актриса Хан Хё Чжу (한효주). Сериал выйдет на экраны телевизоров уже 10 октября.