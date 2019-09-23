Во Франции снимут ремейк фильма «Не падай духом, мистер Ли»





11 сентября на экраны южнокорейских кинотеатров вышла комедия под названием «Не падай духом, мистер Ли» (힘을 내요, 미스터 리 / Cheer Up, Mr. Lee, 2019). Недавно стало известно о том, что во Франции решили снять ремейк этого фильма. В этот понедельник южнокорейская киностудия Young Film (용필름) и французская кинокомпания Studio Canal провели совместное совещание, в ходе которого были приняты соответствующие договорённости. По словам представителей французской стороны, комедия «Не падай духом, мистер Ли» должна понравиться французской аудитории. Напомним, комедия режиссёра Ли Ге Бёка (이계벽) «Не падай духом, мистер Ли» вышла в прокат 11 сентября. Менее чем за неделю фильм посмотрели более 900 тысяч южнокорейских зрителей.