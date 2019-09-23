Возвращение на сцену группы AOA

© YONHAP News

Южнокорейская группа AOA (Чи Мин, Ю На, Хэ Чжон, Соль Хён, Чхан Ми) приняла участие в телешоу Queendom телеканала Mnet. Музыкальные критики положительно оценили выступление группы. Таким образом, можно говорить об успешном возвращении AOA на эстраду. Решение выступить в телешоу далось не легко, однако певицы смогли доказать всем свой талант. В первом раунде группа исполнила музыкальный хит из собственного репертуара под названием «Мини-юбка» (짧은 치마). Во втором раунде певицы представили вниманию песню «Нарцисс» (너나 해) группы Mamamoo.

Видео второго выступления получило большой успех среди пользователей YouTube, набрав более 1,6 млн просмотров.