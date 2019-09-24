Сериал телеканала KBS2

Обыденное и в то же время великое чудо человеческих отношений начинается.





Стратегии и манипуляции в отношениях излишни. Следуй зову сердца!





Тон Бэк (Кон Хё Чжин) - мать одиночка. Возможно, поэтому многие относятся к ней с предубеждением.

В её жизни появляется молодой человек по имени Ён Шик (Кан Ха Ныль), который питает к ней особые чувства.





Неимоверная поддержка одного человека в сочетании с любовью

помогают Тон Бэк преодолеть все препятствия и достичь личностного развития.





История любви, согревающая сердца в прохладную осеннюю ночь.









Тон Бэк (Кон Хё Чжин)

Хван Ён Шик (Кан Ха Ныль)









"Если любишь, то можно всё!"





На экранах с 18 сентября / Каждые среду и четверг в 22:00 KST (32 серии)



