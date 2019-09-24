Сериал телеканала KBS2

Горение
2019-09-24
#Культурная афиша l 2019-09-18
Обыденное и в то же время великое чудо человеческих отношений начинается.
Стратегии и манипуляции в отношениях излишни. Следуй зову сердца!
Тон Бэк (Кон Хё Чжин) - мать одиночка. Возможно, поэтому многие относятся к ней с предубеждением.
В её жизни появляется молодой человек по имени Ён Шик (Кан Ха Ныль), который питает к ней особые чувства.
Неимоверная поддержка одного человека в сочетании с любовью
помогают Тон Бэк преодолеть все препятствия и достичь личностного развития.
История любви, согревающая сердца в прохладную осеннюю ночь.
Тон Бэк (Кон Хё Чжин)
Хван Ён Шик (Кан Ха Ныль)
"Если любишь, то можно всё!"
На экранах с 18 сентября / Каждые среду и четверг в 22:00 KST (32 серии)
2019-09-24
2019-09-23
2019-09-23