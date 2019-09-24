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Сериал телеканала KBS2 "Когда цветёт камелия"

#Культурная афиша l 2019-09-18

Обыденное и в то же время великое чудо человеческих отношений начинается.


Стратегии и манипуляции в отношениях излишни. Следуй зову сердца!


Тон Бэк (Кон Хё Чжин) - мать одиночка. Возможно, поэтому многие относятся к ней с предубеждением.

В её жизни появляется молодой человек по имени Ён Шик (Кан Ха Ныль), который питает к ней особые чувства.


Неимоверная поддержка одного человека в сочетании с любовью

помогают Тон Бэк преодолеть все препятствия и достичь личностного развития.


История любви, согревающая сердца в прохладную осеннюю ночь.



Тон Бэк (Кон Хё Чжин)

Хван Ён Шик (Кан Ха Ныль)



"Если любишь, то можно всё!"


На экранах с 18 сентября / Каждые среду и четверг в 22:00 KST (32 серии)


Сериал телеканала KBS2
Сериал телеканала KBS2
Сериал телеканала KBS2
Сериал телеканала KBS2
Сериал телеканала KBS2
Сериал телеканала KBS2
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