В Нью-Йорке состоялся саммит РК и США

В ходе саммита РК и США в Нью-Йорке главы двух государств ещё раз подтвердили свои позиции по проблеме ядерной проблемы Северной Кореи. По итогам встречи были отмечены положительные подвижки в вопросах распределения оборонных расходов на следующий год и дальнейшего развития союза двух стран. Примечательна дата проведения саммита, потому как ранее Пхеньян предложил провести рабочие переговоры в последних числах сентября. Ранее Север указал на необходимость избрания американской стороной нового подхода к двустороннему диалогу. Поэтому всё внимание было сосредоточено на возможных предложениях США по этому вопросу. Но в ходе саммита стороны не затрагивали данную тему. Между тем, ранее Дональд Трамп выступил с критикой «Ливийской модели» политики по КНДР Джона Болтона, бывшего советника президента США по национальной безопасности, и отметил, что новый подход действительно может дать хорошие результаты. Судя по этому высказыванию, можно сделать предположение о том, что Вашингтон находится в поисках более гибкого, поэтапного решения проблемы денуклеаризации Севера.





По словам представителя администрации президента РК, Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп обменялись мнениями по поводу подробного плана действий для достижения существенного прогресса в решении ядерной проблемы. На вопрос об отмене санкций по СК, чиновник заявил о том, что они будут сохранены. Также известно, что главы государств не касались темы возобновления работы индустриального комплекса в Кэсоне и туристического объекта в горах Кымгансан, а также предоставления гарантий безопасности северокорейского режима. Между тем, Трамп ещё раз озвучил позицию США о неприменении военной силы в отношении Пхеньяна. Стороны также вновь подтвердили обещание о создании светлого будущего в случае отказа КНДР от ядерного оружия. В общем, рамки политики в отношении КНДР остались без изменений. Однако Вашингтон всё же старается найти ключ к решению проблемы в рамках своей позиции.





В ходе саммита Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп обсудили тему распределения оборонных расходов на следующий год. Американский президент отметил большие объёмы закупок Сеулом американского оружия. Возможно, поэтому в этот раз США смягчат свою позицию в вопросе повышения южнокорейской доли расходов на содержание американского военного контингента. Мун Чжэ Ин представил статистку приобретения американского вооружения за последние десять лет и трёхлетний план по этому вопросу, подчеркнув необходимость рационального разделения расходов между двумя странами. В завершении Мун подчеркнул единство союза с США, который является гранатом мира и безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.



