Группа Fin.K.L возвращается с новой песней

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22 сентября группа Fin.K.L выпустила сингл «Как песня, которая осталась» (남아있는 노래처럼). Таким образом, группа представляет новую песню спустя 14 лет после выпуска в 2005 году альбома «Forever Fin.K.L». В этому году группа отмечает 21-ю годовщину творческой деятельности и в честь этого знаменательного события девушки решили подарить своим фанатам песню в благодарность за то, что их всё ещё помнят. Рэпер и продюсер ZICO, в свою очередь, тоже выпускает новый альбом после восьмилетнего перерыва. В конце сентября выходит в свет новый альбом «THINKING». Артист отметил, что это будет первая часть альбома, вторая часть выйдет в октябре. Стоит отметить, что альбом выходит в честь восьмилетия с момента дебюта артиста, а также после основания собственного лейбла KOZ Entertainment. Подробности обо всем этом мы расскажем в еженедельном выпуске рубрики «Новости шоу-бизнеса».