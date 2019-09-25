Рассказ «Чайки» писателя Ли Бом Сона

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О подушку бился шум волн. Заснуть никак не удавалось. В другой день освещение уже было бы выключено, но сейчас оно до сих пор горело. Похоже, в порту снова что-то случилось – хорошее, а может, и грустное.

Остров - по-прежнему одна семья.





파도소리가 베개를 때린다.

좀처럼 잠이 오지 않는다.

여느 날 같으면 벌써 나갔을 전등이

그대로 들어와 있다.

아마 이 포구에 또 무슨 일이 생겼나보다.

기쁜 일이나 그렇지 않으면 슬픈 일이.





섬 안은 그대로 한집안이다.









Рассказ «Чайки» был опубликован в журнале «Современная литература» в 1958 году. Бежавший из Пусана во время Корейской войны Хун уже седьмой год работает в школе на острове, на котором все живут, как одна семья.









Вчера вечером Хун снова слышал «Цыганские напевы» в исполнении хозяина. Когда два зажжённых маяка уже отбрасывали на поверхность воды длинные ленты из красного и синего, по спокойному ночному небу волнами разнеслись звуки саксофона. Эти приглушённые грустью звуки уносили мысли Хуна всё дальше и дальше в прошлое. Каждую ночь под плач этого инструмента он неподвижно сидел у колонны в своей комнате и смотрел на усыпанное звёздами ночное небо, хотя даже не знал, кто играет.





훈은 어제저녁에도 그 <집시의 달>을 들었다.

두 등대에 불이 들어와,

청홍(靑紅)의 물댕기를 길게 수면에 드리울 때,

고요한 밤하늘에 수문(水紋)처럼 번져나가는 색소폰 소리.

자꾸자꾸 그의 상념을 옛날로 옛날로 밀어세우는 그 서러움에 목쉰 소리.

밤마다 흐느껴 흐르는 그 색소폰 소리를 들으면,

누가 부는 것인지도 모르는 대로

그는 자기 방 마루 기둥에 기대앉은 채

별이 뿌려진 밤하늘을 우러러 꼼짝도 할 수 없었다.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Хун, владельцы кафе, старик Со – все эти люди оказались на острове из-за войны, потеряв самое ценное, что у них было. Они живут, помогая друг другу, но место, в котором люди оказались в результате трагичных событий, не может быть комфортным.









Ли Бом Сон (1920-1962) родился в уезде Анчжу провинции Пхёнан-Намдо. Его дебютное произведение «Секретный знак» было опубликовано в 1955 году в журнале «Современная литература». В 1980 году он стал лауреатом XII государственной премии в области литературы и искусства.