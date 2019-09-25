Меры по предупреждению распространения африканской чумы свиней были недостаточными

В РК вирус африканской чумы свиней был обнаружен в пяти свиноводческих хозяйствах. На сегодняшний день власти не могут определить, каким образом инфекция попала на территорию страны. Велика вероятность её проникновения из Китая через Северную Корею. До сих пор Азия считалась районом с низкой вероятностью появления данного вируса. Однако сначала он был зарегистрирован в Китае, где нанёс огромный ущерб местным свиноводческим фермам. Предположительно, инфекция из Китая могла распространиться в страны Юго-Восточной Азии.





Пока не выявлен источник вируса африканской чумы свиней в Корее, однако некоторые факты, в частности, генотип вируса, свидетельствуют о том, что он пришёл из Китая. Данное мнение подкрепляет и тот факт, что заражённые фермы, находятся вблизи от границы с Северной Кореей. Отметим, что зарегистрированные в этом году вспышки африканской чумы свиней в Монголии, Вьетнаме и на Филиппинах вызваны “китайским” генотипом вируса. Ранее, 30 мая, Пхеньян сообщил во Всемирную организацию по охране здоровья животных о вспышке инфекции на ферме в уезде Уси-гун провинции Чагандо, находящейся неподалёку от китайской границы. В докладе южнокорейской разведки Национальному собранию РК говорится, что все свиньи на территории провинции Пхёнан-Пукто были уничтожены. Все это свидетельствует о текущем состоянии распространения инфекции африканской лихорадки в Северной Корее.





Основные причины возникновения инфекции африканской лихорадки заключаются в заражённых пищевых отходах, скормленных свиньям, посещении работниками ферм заражённых регионов в других странах, а также в диких кабанах. Между тем, все южнокорейские фермы, на которых была зафиксирована вспышка вируса, не попадают ни под один из трёх пунктов. Поэтому близкое расположение ферм к границе с Северной Кореей является основным фактором, подтверждающим проникновение вируса из КНДР. Инфекцию могли перенести заражённые дикие кабаны или клещи, однако после обнаружения “китайского” следа велика вероятность того, что вирус мог проникнуть в Корею через заражённую свинину. Ранее было зарегистрировано несколько случаев добровольной сдачи заражённого мяса таможенным органам РК. Вместе с этим, важным моментом является определение маршрута распространения инфекции между фермами внутри Кореи. В этом случае транспортировка свиного мяса и экскрементов являются основным источником вируса. Таким образом, можно прийти к выводу о недостаточных мерах предупреждения распространения африканской чумы свиней со стороны властей.



