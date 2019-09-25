



Говорят, что раньше в горах Кореи можно было увидеть тигров, а иногда они появлялись даже в королевском дворце. Люди боялись и боготворили этих животных, хотя иногда складывали про них истории, в которых человек оказывался сильнее и хитрее. Образы тигра часто встречаются в корейской литературе и песенных сказах пхансори. Подробнее о тигре в корейской культуре вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 433. Тигр

* Мелодия «День свадьбы Тигра» – Ансамбль «Кырим»

* Отрывок из пхансори «Сказание о подводном дворце», в котором появляется Тигр – Нам Хэ Сон (вокал)

* Песня «Манчхопчхонсан» (Изгибы зелёных гор) – Ко Ён Ёль (вокал), ансамбль «Вторая луна»