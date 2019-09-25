Группа Fin.K.L возвращается с новой песней
2019-09-25
#Мелодии Кореи l 2019-09-25
Говорят, что раньше в горах Кореи можно было увидеть тигров, а иногда они появлялись даже в королевском дворце. Люди боялись и боготворили этих животных, хотя иногда складывали про них истории, в которых человек оказывался сильнее и хитрее. Образы тигра часто встречаются в корейской литературе и песенных сказах пхансори. Подробнее о тигре в корейской культуре вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 433. Тигр
* Мелодия «День свадьбы Тигра» – Ансамбль «Кырим»
* Отрывок из пхансори «Сказание о подводном дворце», в котором появляется Тигр – Нам Хэ Сон (вокал)
* Песня «Манчхопчхонсан» (Изгибы зелёных гор) – Ко Ён Ёль (вокал), ансамбль «Вторая луна»
2019-09-25
2019-09-25 10:40:56
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