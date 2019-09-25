Глава 14. Ким Чхун Чху (4)

Началась война. Глупый король Ы Чжа не прислушивался к искренним советам. Он отправил 5 тыс. воинов и полководца Ке Бэка на поле Хвансан. Начались кровопролитные сражения. Несмотря на малочисленное войско Ке Бэк победил в четырёх боях подряд, но не смог выдержать натиска врага. После смерти Ке Бэка армии Силла и Тан дошли до переправы, и решили остаться у реки.

Внезапно прилетела птица. Увидев её, у Су Динфана появилось дурное предчувствие. Он приказал немедленно разгадать этот знак. Гадалка пояснила: «Это означает, что генерал подвергнется опасности». Китайский командир испугался смерти, и хотел отступить.

Ким Ю Син сказал: «Птица не может противостоять воле небес. Нам суждено убрать злодея, и ничто не встанет на нашем пути». Сказав это, он одним махом убил птицу.

Поступок Ю Сина поднял боевой дух китайской армии, и она одержала сокрушительную победу над противниками. Пэкче был нанесён большой ущерб. Погибли около 10 тыс. воинов.

Китайская армия приблизилась к дворцу. Король Ый Чжа понял, что его ожидает смерть: «Я был глуп. Нужно было прислушаться к советам Сон Чхуна». Он сбежал вместе с наследным принцем Юном. Они отправились в Пукпи. Только второй сын короля Тхэ заявил о желании остаться. Он сам провозгласил себя королём.

Тогда сын наследного принца Мун Са думал: «Дедушка и отец убежали, а дядя называет себя королём. Мне страшно думать о моем будущем. Даже если танская армия отступит, все равно меня ждёт только смерть, пока он управляет страной». Итак, Мун Са и его люди решили покинуть дворец.

В то время танская армия окружила дворец. Тхэ и все остальные люди сдались. Су Динфан захватил в плен короля и его семью, 88 чиновников и 12.807 жителей, отправив их в столицу империи Тан.

Когда король Ый Чжа умер из-за болезни, танский император разрешил его подчинённым провести похороны.

Стоит отметить, что существует и другая история о смерти короля Ый Чжа. В исторической летописи «Пэкчегоги» написано, что король Ый Чжа и его наложницы прыгнули в реку и погибли. Но на самом деле в реку прыгнули только служанки королевской семьи.