Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Слушать

Визит президента РК в США

#Последние события на Корейском полуострове l 2019-09-26

На пути к воссоединению

© YONHAP News

Состоявшийся 23 сентября саммит между Сеулом и Вашингтоном привлёк большое внимание в связи с тем, что приходят сигналы о возможном возобновлении рабочих  переговоров о денуклеаризации между Северной Кореей и США. В ходе встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и в своей речи на Генассамблее ООН президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил о намерении придать импульс процессу денуклеаризации на Корейском полуострове. В нашей дискуссии принимает участие старший научный сотрудник Института имени короля Сэчжона Великого господин Хон Хёк Ик.

Список

Рекомендуем