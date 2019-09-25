Визит президента РК в США

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Состоявшийся 23 сентября саммит между Сеулом и Вашингтоном привлёк большое внимание в связи с тем, что приходят сигналы о возможном возобновлении рабочих переговоров о денуклеаризации между Северной Кореей и США. В ходе встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и в своей речи на Генассамблее ООН президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил о намерении придать импульс процессу денуклеаризации на Корейском полуострове. В нашей дискуссии принимает участие старший научный сотрудник Института имени короля Сэчжона Великого господин Хон Хёк Ик.