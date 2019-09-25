В Сеуле обсуждают стандарты систем связи и передачи данных для беспилотных автомобилей 

26 сентября в Сеуле открылось заседание технического комитета ISO -Международной организации по стандартизации. Его участники обсуждают стандарты систем связи и передачи данных для беспилотных автомобилей. Инициатор данного обсуждения - южнокорейский автомобильный концерн Hyundai Motor, который объявил о масштабных инвестициях в разработку платформы для автономного вождения.





Автономное вождение лежит в основе технологий автомобилей будущего. Эти технологии не только произведут революцию в автомобильной промышленности, но и полностью изменят саму парадигму средств передвижения. Можно сказать, что автономное вождение – это сочетание программного обеспечения и традиционных технологий производства автомобилей. Автономное вождение предусматривает три ключевых элемента: распознавание, анализ и управление. Иными словами, такая система управляет аппаратным сегментом автомобиля, оценивая состояние дороги и рассчитывая следующий шаг. Следовательно, существует потребность в технологиях связи, способных обеспечить моментальную передачу данных, необходимых для беспилотного вождения. Именно эта область является предметом обсуждения на заседании технического комитета по стандартизации систем связи и передачи данных. Программное обеспечение должно взять на себя весь комплекс наблюдений за дорогой и манипуляций, производимых водителем. Это требует комплексного решения, которое обеспечит интеграцию и одновременный контроль всех элементов программного и аппаратного обеспечения.





Технологии программного обеспечения – это основа конкурентоспособности беспилотных транспортных средств. Речь идёт о сложнейших технологиях, способных интегрировать данные с аппаратным обеспечением автомобиля. Именно поэтому такие гиганты как Google, смогли присоединиться к конкуренции в сфере разработки технологий автономного вождения в то время как автопроизводители оказались в сложной ситуации. В свете этого решительный шаг Hyundai Motor представляется полностью оправданным. В партнёрстве с мировым производителем беспилотных систем Aptive корейский автогигант намерен создать в США совместное предприятие и инвестировать 2 млрд вон в разработку платформы для автономного вождения. Доля каждого партнёра составит 50%, что связано со стремлением создать «открытую структуру сотрудничества», которая могла бы поставлять технологии автономного вождения на мировой рынок.