Главы МИД РК и Японии провели встречу в Нью-Йорке

На полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД РК и Японии Кан Гён Хва и Тосимицу Мотэги. Внимание привлекает то, что стороны большую часть времени вели обсуждение в закрытом формате без сопровождающих. Это было сделано по просьбе японской стороны. На переговорах министры иностранных дел обозначили позиции о необходимости продолжения диалога для улучшения отношений. Однако по текущим вопросам, к сожалению, была лишь обозначена разница в позициях по спорным моментам. Но, несмотря на это, само проведение встречи имеет важное значение, указывая на стремление сторон продолжать диалог. Также можно сказать, что начался процесс обсуждения разногласий.





В настоящий момент решение двусторонних споров представляется непростой задачей, поскольку японская сторона не проявляет искренней заинтересованности в устранении противоречий. Напротив, Токио, судя по всему, активизирует работу по отстаиванию позиции своей правоты на мировой арене. К примеру, в ходе визита в Нью-Йорк японский премьер-министр Синдзо Абэ постоянно подчёркивал ответственность южнокорейской стороны за нынешний спор двух стран. При этом Мун Чжэ Ин воздержался от какой-либо критики Японии. Синдзо Абэ, в частности, указывал на то, что меры Японии по ограничению экспорта сырья в РК никак не связаны с проблемой корейских жертв принудительной мобилизации, а ответственность за напряжённость в отношениях между Сеулом и Токио полностью лежит на южнокорейской стороне.





Япония пытается всячески задеть РК в самых разных сферах. К примеру, недавно было озвучено решение не приглашать южнокорейские ВМС на парад военно-морских сил в Японии. Примечательно, что впервые на мероприятие был приглашён Китай. Кроме того, на сайте японского посольства в РК были представлены сравнительные данные об уровне радиации в Сеуле и в городе Фукусима, где на АЭС несколько лет назад произошла авария. Это стало ответом на выражение опасений по поводу экологической безопасности региона Фукусимы в преддверии Олимпиады 2020 года в Токио. Между тем, деловые круги двух стран требуют от своих правительств восстановления отношений. Совместная декларация с таким содержанием была опубликована по итогам южнокорейско-японского бизнес-форума, проходившего 24-25 сентября. Участники мероприятия договорились продолжать разносторонние обмены.



