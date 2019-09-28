Hyundai Motor Group инвестирует в беспилотные автомобили

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Южнокорейский автомобильный концерн Hyundai Motor Group создаст совместное предприятие с американской компанией Aptiv Technologies, которая специализируется на технологиях беспилотных автомобилей. Компании планируют инвестировать 4 млрд долларов и будут иметь акции совместного предприятия в равных долях.

Aptiv Technologies базируется в Дублине (Ирландия) и является бывшим подразделением концерна GM, которое вышло из его состава в 2017 году под именем Delphi. Компания специализируется на системах автономного управления автомобилями и предлагает лучшие решения обеспечения мобильности с точки зрения системы распознавания, алгоритма программного обеспечения, компьютерной платформы, данных и электроснабжения. Aptiv Technologies занимает третье или четвёртое место по уровню развития технологий автономного вождения. Продукты компании особенно хорошо оценивают ситуацию в условиях затруднённого транспортного движения, при неблагоприятных климатических или рельефных условиях.

Как правило, чтобы повысить конкурентоспособность технологий автономного вождения, автопроизводители выкупают компании, специализирующиеся на информационно-коммуникационных технологиях, или инвестируют в них в небольшом объёме. Однако в обоих случаях развитие может оказаться ограниченным. Сотрудничество Hyundai Motor Group и Aptiv Technologies, наоборот, будет носить открытый характер и позволит выйти обеим компаниям в лидеры мирового рынка автомобилей будущего.

26 сентября в Сеуле состоялось заседание технического комитета ISO - Международной организации по стандартизации. Его участники обсудили стандарты наиважнейшей части беспилотных автомобилей - системы связи и передачи данных. Именно эти системы позволяют быстро передавать внутри автомобиля большие данные и комплексно осуществлять основные действия, необходимые для автономного вождения - распознавание, анализ и управление. В настоящий момент технический комитет ISO разрабатывает 45 международных стандартов, касающихся внутренней системы связи беспилотных автомобилей, сенсорного интерфейса, диагностики, хранения облачных данных. Южнокорейские предприятия принимают активное участие в разработке международных стандартов, что впоследствии даст им преимущество на международном рынке беспилотных автомобилей.