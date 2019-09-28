Распределение расходов на оборону между РК и США

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24 сентября в Сеуле состоялся первый раунд южнокорейско-американских переговоров по распределения расходов на оборону на следующий год. Стороны обозначили свои основные позиции по вопросу повышения расходов. Сообщается, что американская делегация во главе с представителем министерства обороны США Джеймсом Дехартом даже обозначила конкретную сумму увеличения расходов, однако глава южнокорейской делегации, представитель министерства иностранных дел Чан Вон Сам, отказался принимать предложение иностранных коллег, так как, по его словам, речь должна идти о разумных цифрах и справедливом разделении расходов. Чан Вон Сам напомнил, что Сеул закупает у Вашингтона оружие, а также несёт большие расходы по строительству американских военных баз.

Нынешнее 10-е соглашение о распределении расходов действует до конца этого года, а с января должно вступить в силу новое 11-е соглашение. Южнокорейская сторона несёт расходы на оплату труда, услуг и материалов для нужд американских военных, строительство объектов на территории военных баз. Изначально РК должна была предоставлять бесплатно помещения и землю под военные базы, а США обеспечивали их функционирование. Однако после заключения специального соглашения в 1991 году часть расходов на содержание американского контингента была возложена на Сеул.

Раньше специальные соглашения заключались каждые пять лет, но после прихода к власти Дональда Трампа Вашингтон затребовал увеличения расходов со стороны Сеула и сократил срок действия соглашения до одного года. Пока точная сумма, запрашиваемая американской стороной, не разглашается, но эксперты допускают самые разные варианты. С одной стороны, Вашингтон может потребовать увеличения расходов в пятикратном объёме, а с другой стороны, после недавнего саммита Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа требования союзника могли быть смягчены.