Президент РК Мун Чжэ Ин посетил США

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе пятидневного официального визита в США встретился со своим коллегой Дональдом Трампом и выступил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе встречи, состоявшейся 23 сентября, лидеры двух государств согласились с необходимостью скорейшего возобновления контактов между Вашингтоном и Пхеньяном. Стороны обсудили возможный план действий для подготовки к третьему саммиту США и КНДР, в очередной раз выразили готовность оказать поддержку Северу в случае ядерного разоружения. О новых способах разрешения северокорейской проблемы пока не упоминалось.

Выступая 24 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Мун Чжэ Ин предложил создать в демилитаризованной зоне (ДМЗ) международный пояс мира, который будет способствовать реальному обеспечению безопасности Севера. По словам президента, в рамках этого предложения Юг и Север могут подавать совместные заявки о внесении культурно-исторических объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, район между пограничным пунктом Пханмунчжом и городом Кэсоном может быть объявлен зоной мирного сотрудничества, а в ДМЗ могут быть размещены подведомственные органы ООН. Мун Чжэ Ин также предложил ООН присоединиться к программе разминирования ДМЗ. В решении проблем Корейского полуострова южнокорейский лидер отметил три принципа: неприемлемость войны, взаимные гарантии безопасности и совместное процветание.