РК и Великобритания укрепляют стабильность экономического сотрудничества

РК и Великобритания подписали соглашение о создании нового канала диалога на высоком уровне. Цель этого шага состоит в предотвращении негативных последствий выхода Великобритании из ЕС. Ситуация вокруг Brexit пока не определилась. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявляет, что Великобритания покинет ЕС 31 октября с соглашением или без него. Оппозиция, между тем, приняла законопроект, препятствующий Brexit без соглашения, что вызвало протест Джонсона. Одна из проблем данного противостояния - ситуация вокруг Ирландии, которая является частью ЕС, и Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании. Сейчас между ними осуществляется свободный проезд и обмен товарами, но после Brexit процедура будет ужесточена. Под угрозой может оказаться и мир в регионе, достигнутый соглашением страстной пятницы от 1998 года.





Выход Великобритании из ЕС окажет на РК значительное влияние. В случае реализации Brexit торговое сотрудничество Сеула и Лондона будет проходить не в рамках соглашения о свободной торговле между РК и ЕС, а согласно правилам ВТО. Среди членов ЕС Великобритания является вторым торговым партнёром РК после Германии. Это может нанести удар по двустороннему сотрудничеству, учитывая отмену тарифных льгот.





Для того, чтобы предотвратить подобные последствия РК и Великобритания приступили к переговорам по двустороннему соглашению о свободной торговле, объявив 10 июня о достижении договорённости. Данный документ подразумевает сохранение формата беспошлинной торговли на прежнем уровне. Логистические перевозки, осуществляемые через страны ЕС, решено признавать как прямые между РК и Великобританией. Таким образом, южнокорейские компании смогут продолжать использовать логистическую систему ЕС. Кроме того, стороны приняли решение обеспечить уровень сотрудничества выше, чем в рамках FTA РК и ЕС в течение двух лет после того, как ситуация вокруг Brexit успокоится. В общем, независимо от способа выхода Великобритании из ЕС, Сеул и Лондон создали платформу, обеспечивающую стабильность двусторонних экономических отношений. Ещё больше упрочил ситуацию новый канал диалога на высоком уровне.



