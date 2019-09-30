Продюсер (12) 그치?

Фраза недели

그치?

[Г-чхи]

Не так ли?





Грамматика

그치 – сокращенная форма от восклицательного выражения 그렇지, который отражает согласие с высказанным словом. На русский язык можно перевести как «да, кстати». 그치 больше употребляют в разговорном речи и оно имеет легкий характер. К тому же так как в сегодняшнем диалоге после выражения 그치 использован вопросительный знак, на русский мы перевели как «не так ли?»





- 오늘 날씨 너무 좋다, 그치?

- Сегодня очень хорошая погода, не так ли?





- 나 이 옷 좀 안 어울리는 것 같다, 그치?

- Мне эта одежда не идет, не так ли?





- 아 이런 날에 밖에 나가서 산책 하면 좋은데, 그치?

- В такой день хорошо бы погулять, не так ли?



