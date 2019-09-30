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Продюсер (12) 그치?

#Говорим как герои сериалов l 2019-09-29

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

그치?

[Г-чхи] 

Не так ли?


Грамматика

그치 – сокращенная форма от восклицательного выражения 그렇지, который отражает согласие с высказанным словом. На русский язык можно перевести как «да, кстати». 그치 больше употребляют в разговорном речи и оно имеет легкий характер. К тому же так как в сегодняшнем диалоге после выражения 그치 использован вопросительный знак, на русский мы перевели как «не так ли?»


오늘 날씨 너무 좋다그치?

- Сегодня очень хорошая погода, не так ли?


     어울리는  같다그치

- Мне эта одежда не идет, не так ли?


 이런 날에 밖에 나가서 산책 하면 좋은데그치

- В такой день хорошо бы погулять, не так ли? 


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