Компания NAVER Business Platform предоставляет облачные услуги

© NAVER BUSINESS PLATFORM Corp

Сегодня мы познакомимся с компанией NAVER Business Platform (네이버 비즈니스 플랫폼), которая предоставляет облачные услуги международным организациям. С подробностями - начальник отдела маркетинга облачных платформ госпожа Ким Су Бин.

Мы стали первой южнокорейской компанией, предоставляющей облачные услуги международной организации. Это стало возможным благодаря высокой оценке наших технологий безопасности. В конкурсе участвовали также крупные иностранные компании. Было проведено исследование на предмет качества облачных услуг в Африке, Франции и Бельгии. Установлено, что в Германии наша NAVER Cloud Platform предоставляет услуги с высокой скоростью. Кроме того, компания обеспечивает гибкую техническую поддержку. В общем, мы считаем значимым то, что в нашем лице южнокорейская компания была отобрана клиентом, который работает только за границей.





Облачные услуги предусматривают комфортный и постоянный доступ к необходимым данным, которые хранятся на специальных серверах. На этом рынке отечественные и зарубежные компании ведут бескомпромиссную борьбу. Сильнейшими на рынке являются такие гиганты как Amazon, Google, Microsoft Corporation и другие. Между тем, в последнее время поднимается южнокорейская NAVER Business Platform (NBP). Она стала первой в стране профильной компанией, начавшей предоставление облачных услуг международной организации. По результатам тестирования были подтверждены преимущества NBP в вопросе качества технологий безопасности и обслуживания. Что же это за компания, и с чего она начиналась?





© NAVER BUSINESS PLATFORM Corp

Наша компания была сформирована в 2009 году порталом NAVER в качестве высокотехнологичной компании. Ранее мы отвечали за оказание услуг порталом Naver, а в 2009 году началась наша деятельность как самостоятельного юридического лица. Naver Corp предоставляет множество услуг. Помимо одноимённого портала, это канал онлайн-трансляций V LIVE, приложения для обмена фотографиями, видео и сообщениями – SNOW и LINE, а также многое другое. Вся работа по оказанию этих услуг лежит на нас. Облачными услугами мы начали заниматься с апреля 2017 года, основываясь на накопленном ноу-хау и технологическом потенциале.





Портал Naver был основан в 1999 году. Преодолев нелёгкую конкуренцию, он стал главным интернет-порталом на южнокорейском рынке. Помимо услуг поиска, сегодня он ведёт множество проектов. Через мобильные девайсы услугами Naver пользуются ежесуточно 30 млн человек . Всё это обязывает поддерживать колоссальную инфраструктуру. Среди преимуществ компании - предоставление услуг мирового уровня по приемлемым ценам. Кроме того, технологии компании без проблем могут быть использованы клиентами через облачные сервера. Высокую оценку получает также система поддержки клиентов, которая доступна 24 часа в сутки 365 дней в неделю. Не только среди отечественных, но и среди зарубежных профильных компаний нет таких, которые могли бы сравниться с NBP в разнообразии опыта. Между тем, она не останавливается на достигнутом.





Мы получили золотой стандарт сертификации CSA STAR, осуществляющей независимую оценку безопасности облачных услуг. Это подтверждает наш высочайший уровень безопасности. Впервые среди профильных компаний мы получили международный сертификат по защите медицинской информации. То есть, на наших облачных серверах хранится соответствующая информация, не подлежащая разглашению. Мы вышли и на рынок хранения финансовой информации. Второго сентября была запущена облачная система для финансовой сферы совместно с KOSCOM.





Компания NBP впервые в стране получила золотой стандарт сертификации CSA STAR, курируемой американской организацией Cloud Security Alliance. Удалось также первой в отрасли получить международный сертификат по защите медицинской информации. Сегодня компания предоставляет облачные услуги в сфере финансов, медицины и общественным организациям. На основе своих достижений и потенциала NBP намерена продолжать развитие. Получив богатейший опыт практической работы в составе Naver, сегодня компания уверенными шагами развивает отечественную профильную отрасль.