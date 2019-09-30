Новая эпоха складных телефонов

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На рынке смартфонов большие перемены. 6 сентября Samsung Electronics начала продажу складного смартфона Galaxy Fold. В кратчайшие сроки первая партия была полностью распродана. Это первый в мире массовый смартфон, который может складываться. Подробнее о значении этого события мы поговорим с профессором Ким Ён Хаком из Института технологий и управления университета Соган.





На рынке новинку встретили тепло. На первом этапе предпродаж было выпущено 5 тысяч единиц. Они были распроданы за 12 минут с начала продаж. Вторая партия уже в 15 тыс. штук закончилась за 10 минут. Причина такого высочайшего спроса может состоять в том, что это нечто новое, чего ранее на рынке не было. Поэтому любители подобного рода гаджетов активно скупают новый флагман. Безусловно, складной смартфон дал новое направление в индустрии. Начало смартфонам, которыми мы сегодня пользуемся, в 2007 году положил всем известный iPhone. У нас он появился в 2009 году. Прошло 10 лет. В любом случае за такой срок потребители пресыщаются, а дальнейшее развитие одной технологии становится сложной задачей. Сегодня рынок смартфонов находится на стадии замедления роста из-за высокой насыщенности. Поэтому складной гаджет сыграл роль двигателя активизации рынка.





На первом и втором этапах предпродаж Galaxy Fold был распродан за считанные минуты. Стоимость высокая – 2 млн 390 тыс. вон или 2 тыс. долларов. Но это первый складной смартфон в мире, выпускаемый массово. Из-за нехватки гаджетов на посреднических сайтах цена доходила до 4,5 тысяч долларов. На волне такого успеха интерес к складным смартфонам быстро растёт.





Можно сказать, что складной смартфон имеет характеристики привычного нам планшета. В сложенном состоянии это привычный смартфон с соответствующими размерами, а в разложенном - это уже планшет. На большом экране можно совершать различные действия. К примеру, есть возможность одновременно запустить несколько приложений. Одновременно можно говорить по телефону, отправлять сообщение и слушать музыку. Это удобно. То есть, новинка имеет то, чего не было у предшественников.





Складной смартфон отличается более широкой функциональностью. В обычное время его можно использовать как обычный телефон, а при необходимости как планшет. В сложенном состоянии диагональ экрана Galaxy Fold - 4,6 дюйма, в разложенном - 7,3 дюйма. Принцип «чем больше, тем лучше», распространённый на рынке телевизоров, теперь активно применяется и относительно смартфонов. Плюсом Galaxy Fold также является возможность запустить сразу семь приложений. Пользователь может одновременно, смотреть видео, переписываться с друзьями, просматривать информацию в интернете и многое другое. Крупнейшие мировые производители смартфонов сегодня активно занимаются технологией Foldable Phone.





Наряду с Samsung Electronics, аналогичные разработки показывают несколько китайских производителей. Но Samsung Electronics – первая в мире компания, наладившая массовое производство. Складной смартфон компании Huawei – Mate X несколько раз был показан на выставках, но до его коммерциализации пока не дошло. Вероятно, пока не решены некоторые конструктивные трудности. Сообщается о планах представить готовый продукт в следующем месяце. Будем следить за ситуацией. Вероятно, в ближайшее время на рынке складных смартфонов будет два крупных игрока - Samsung Electronics и Huawei за лидерством первого.





В октябре Huawei покажет свой складной смартфон. Другая китайская компания TCL также продемонстрировала новинку на выставке в Берлине IFA 2019. Apple планирует представить свою разработку в начале следующего года. Американский производитель вместе с Samsung Electronics имеют патент на структуру гибкого экрана в форме буквы S, при которой дисплей может изогнуться внутрь и наружной стороной. Motorola и Xiaomi активно готовятся к выходу на рынок, который, судя по всему, будет быстро расти.





Ясно, что рынок будет расти. Темпы этого роста разными аналитическими организациями предвидятся по-разному. Одна из них прогнозировала, что в этом году будет продано примерно 1 млн складных смартфонов. Но их массовый выпуск компаниями Samsung Electronics и Huawei задерживается на 5-6 месяцев. Поэтому, думаю, что в этом году продажи ограничатся отметкой в 300-400 тыс. единиц. Однако со следующего года, когда связь пятого поколения 5G будет налажена, темпы распространения ускорятся. По моему мнению, к 2023 году во всём мире будет использоваться порядка 40 млн таких смартфонов. То есть, годовой рост рынка превысит 100%.





Рынок смартфонов появился 10 лет назад. Сегодня уровень распространённости умных средств связи составляет 90%. Характеристики гаджетов постоянно растут, что увеличивает время их использования. Поэтому производители обратили внимание на возможности по изменению не столько начинки, сколько конструкции аппарата. Данный рынок только набирает обороты, но за получение лидерства на нём уже вовсю идёт конкурентная борьба.





Думаю, что важным будет сохранение первенства на рынке и разработка технологий с целью удержания отрыва от конкурентов. Samsung Electronics в течение многих лет занимала первое место на мировом рынке смартфонов. Но Huawei, находящийся на второй позиции, активно сокращает разрыв. В этой ситуации и при насыщенности рынка лидерство южнокорейского производителя под угрозой. На этом фоне появление складного смартфона открыло новые возможности. Корейские компании могут сохранять лидерство на мировом рынке, если будут постоянно обновлять технологии и регулярно выпускать на рынок новые модели с самыми разными модификациями.





В 2019 году рынок смартфонов вступил в новый период перемен. В частности, были запущены услуги связи пятого поколения, и в свет вышел складной смартфон. В настоящий момент южнокорейские компании находятся на гребне этих перемен. Нужно продолжать развитие технологий и внедрение инноваций для сохранения лидерства и статуса первопроходца.