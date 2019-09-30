Мэгги (메기/Maggie, 2019)





Режиссер: Ли Ок Соп

Жанр: драма, комедия

В ролях: Ли Чжу Ён, Мун Со Ра, Ку Гё Хван

Премьера: 26 сентября 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 15 лет.





«Почему люди часто подозревают друг друга?»





Действие происходит в одной из южнокорейских больниц. Всего лишь один рентгеновский снимок всполошил всё медучреждение, став предметом для слухов. Объектом подозрения становится медсестра по имени Юн Ён. Сможет ли она освободиться от всех подозрений?

Кстати, забыла представиться. Меня зовут Мэгги.