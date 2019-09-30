



Дата рождения: 21января1993г.

Дебют: Сингл альбом«Когда мы встретимся вновь» (다시만날때), 2018





Начинающий рэпер Ли Хён Чжи, больше известная под псевдонимом Тальчжи («Таль» - с кор. луна, «Чжи» - часть имени певицы), является учителем шестого класса начальной школы Чунхён года Кванмён в провинции Кёнгидо. Родилась в 1993 году в городе Анян провинции Кёнгидо. Окончила кафедру методики преподавания математики при педагогическом университете Кёнин.

В студенческие годы увлекалась музыкой и выступала в одном из студенческих объединений. По окончании института работа в городе Ансанпровинции Кёнгидо. В этом году получила назначение в начальную школу города Кванмён той же провинции.

Тальчжи начала свою музыкальную карьеру в прошлом году, выпустив свой первый музыкальный альбом, в который вошёл единственный трек«Когда мы встретимся вновь». Примечательно то, что припев к песне был записан с участием учеников певицы. В этом году, в апреле и июне, Тальчжи выпустила ещё два альбома. Таким образом, в активе певицы уже три музыкальных альбома. Добавим, 15 июня состоялся первый концерт Тальчжи в студенческом городке университета Кёнхи, город Сеул.