Компания Fasoo.сом отвечает за безопасность данных и приложений

© Fasoo.com

Сегодня мы познакомимся с компанией Fasoo.сом (파수닷컴), которая отвечает за безопасность данных и приложений. Подробней о ней нам расскажет вице-президент компании господин Ли Ган Ман.





Компания Fasoo.сом занимается разработкой и продажей решений в сфере управления документацией и обеспечения безопасности исходного кода, в том числе защита данных на основе технологий DRM или защиты авторских прав. Можно сказать, что компания специализируется на программном обеспечении с применением технологий искусственного интеллекта и блокчейн. Глава компании г-н Чо Гю Гон закончил Сеульский государственный университет по специальности электроники и электротехники. Сразу после выпуска он три года занимался исследованиями в Samsung Electronics. Для продолжения изучения компьютерных технологий он отправился в США в университет Rutgers, где получил степень доктора по специальности компьютерной инженерии. После этого Чо Гю Гон устроился в Samsung SDS, возглавив исследовательский центр Open Solution. Впоследствии он решил открыть своё дело, в 2000 году основав компанию Fasoo.сом.





В названии компании Fasoo.сом, созданной в июне 2000 года, заложено корейское слово Fasoo, что означает «страж», и «точка ком» от доменного адреса. Название удобно для произношения за рубежом, выражая при этом корейский характер. Таким образом, компания показывает цель стать в будущем глобальной корпорацией, сосредоточившись при этом исключительно на сфере программного обеспечения. Чо Гю Гон основал Fasoo.сом вместе с товарищами, с которыми он работал в Samsung SDS. Она первой в мире предприняла попытку коммерциализации технологий DRM.





© Fasoo.com

DRM - это сокращение от Digital Rights Management или технические средства защиты авторских прав. Эти технологии нацелены на кодирование цифровых контентов и предоставление прав на их использование только авторизованным пользователям. Мы оптимизировали эти технологии под условия работы с различными данными, в том числе, с документами. Услуги по обеспечению их безопасности подробно структурированы, контролируя пользователя в просмотре данных, их редактировании, кодировании, копировании и по другим действиям. Крупные мировые компании, такие как Microsoft, обладают аналогичными технологиями, но по некоторым моментам Fasoo.сом заметно выделяется. 20 лет мы сосредотачивались на разработке и распространении решений в сфере DRM и сегодня Корея стала самым развитым профильным рынком в мире. Важно, что лидером на нём является Fasoo.сом.





Fasoo.сом первой в мире применила технологии DRM в сфере управления документацией. Ранее они были ограничены работой с видео- и аудиоконтентами. Таким образом, был создан рынок защиты корпоративных данных. Компания активно работала над улучшением характеристик своей продукции. Сегодня она имеет многочисленные патенты на технологии кодирования, управления правами пользователя и аутентификации и другие. По уровню предоставляемых услуг Fasoo.сом опережает такие мировые бренды как Microsoft и Adobe, что позволило ей выйти на американский рынок. Компания открыла филиал в США в 2012 году. В него были вложены большие инвестиции. Теперь компания пожинает плоды вложенного труда. В этом году были получены заказы на большие проекты. Заказчиками выступают крупные финансовые и промышленные компании США. Между тем, компания активно работает над расширением своего технологического потенциала.





Все компьютерные программы, используемые частными лицами или предприятиями, работают на основе кода, написанного разработчиком, то есть человеком. Поэтому в коде могут быть некоторые недочёты в вопросе безопасности. Мы разработали программное обеспечение Sparrow, которое находит такие недочёты и рекомендует принять конкретные меры по их исправлению. В отличие от аналогов, разработанных такими крупными компаниями как IBM, в Sparrow уклон сделан на применение технологий искусственного интеллекта, что значительно сокращает возможность сбоев в работе. Кроме того, программа имеет различные функции, облегчающие работу с ней, в том числе продуманные рекомендации. Многие компании, использовавшие аналогичные американские решения, переходят на Sparrow.





На южнокорейском рынке Fasoo.сом занимает первое место. Sparrow успешно выполняет свою функцию, находя уязвимости систем безопасности. Большим интересом пользуется также программа Wrapsody, которая обеспечивает структурирование работы с документацией. Рынок безопасности данных и приложений имеет большой потенциал к дальнейшему росту. В следующем году Fasoo.сом исполняется 20 лет со дня основания, и она планирует продолжать развитие.