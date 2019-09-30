Новый этап развития технологий беспилотных автомобилей

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Hyundai Motor Group принимает меры для обеспечения дальнейших перспектив развития на рынке беспилотных автомобилей. Было принято решение создать в США совместное предприятие с глобальным производителем автозапчастей Aptiv. Размер запланированных инвестиций составил 2 млрд долларов. Это событие является показателем активизации конкуренции в данной сфере. Более подробно об этом мы поговорим с профессором Ким Пхиль Су с факультета автомобилестроения университета Тэрим.





Это имеет очень важное значение. Можно сказать, что будущее за экономикой взаимодействия, которая включает такие новые области как электромобили, водородные автомобили и беспилотные транспортные средства, а также модель, совмещающая всё это. Стоит признать, что Hyundai Motor была довольно слаба по технологиям беспилотных автомобилей. Компания Aptiv обладает соответствующими технологиями высокого уровня. От их сотрудничества можно ожидать большого эффекта. Помимо технологического потенциала и огромных инвестиций стоит отметить, что они разделили доли в новом предприятии поровну – 50 на 50. То есть, стороны нацелены на достижение реального синергетического результата. Hyundai создала условия значительного повышения уровня своих технологий.





23 сентября Hyundai Motor и Aptiv договорились создать совместное предприятие с общим капиталом – 4 млрд долларов. Aptiv - это компания, которая занимается электроникой для автомобилей и технологиями беспилотных транспортных средств. Она отделилась от другого крупного производителя автозапчастей Delphi, который некогда был филиалом General Motors. Её технологический потенциал в сфере беспилотных автомобилей оценивается как третий в мире после Waymo от Google и Cruise от General Motors. Hyundai Motor в этом рейтинге только 15-я. Поэтому нынешнее сотрудничество может в кратчайшие сроки улучшить позиции южнокорейского производителя.





Не будет преувеличением сказать, что совсем недавно технологии Hyundai Motor в сфере беспилотных автомобилей были на уровне нуля. Она активно развивает отдельные направления разработки сенсоров, технологий искусственного интеллекта, водородных и электромобилей, по которым удалось войти даже в мировые рейтинги. Но по беспилотным автомобилям всё очень плохо. Благодаря сотрудничеству с Aptiv появилась возможность стать не просто «быстро догоняющим», а выйти в авангард.





Сегодня в мире уже не редкость объединение автопроизводителей и компаний, занятых информационно-коммуникационными технологиями. В 2016 году General Motors купила стартап-компанию Cruise Automation, готовясь к конкуренции на рынке беспилотных автомобилей. Toyota в прошлом году объединилась с SoftBank Technologies, создав MONET Technologies. Аналогично действуют и другие мировые автопроизводители. Объединение Hyudai Motor и Aptiv показывает стремление южнокорейского производителя также выбиться в лидеры в сфере беспилотных автомобилей. К тому же компания получила возможность применить свою наработки по водородным автомобилям.





Применение технологий беспилотного управления в водородных автомобилях имеет большое значение. Велика вероятность того, что водородные автомобили будут играть роль безвредных для экологии средств передвижения. Кроме того, электромобили рассматриваются как транспортные средства для передвижения на небольшие расстояния в городах. Их водородные аналоги более подходят для дальних поездок, если эти технологии применить в автобусах и грузовиках. Важно отметить, что в случае с беспилотными автомобилями для обеспечения автономного управления требуется мощная система сбора и обработки данных через различные сенсоры и программное обеспечение. В этой связи энергопотребление резко вырастает. Поэтому водородные автомобили подходят для этого больше, чем электромобили. Сегодня Hyundai Motor является лидером в сфере технологий водородных авто. Поэтому сотрудничество с Aptiv имеет большой потенциал.





Беспилотные автомобили на данный момент находятся на стадии тестирования. При обеспечении полной автономности автомобиля неотъемлемым условием становится слаженная работа искусственного интеллекта и облачных систем обработки данных. В этой связи резко возрастает потребление энергии, электромобили в их нынешнем виде не совсем для этого подходят. Но водородный автомобиль это совсем другое дело, и Hyundai Motor выигрывает от этого, обладая соответствующими технологиями мирового уровня.





В вопросе развития индустрии автомобилей будущего базовым условием конкурентоспособности является кооперация. Успех обеспечивается за счёт сотрудничества компаний самых разных сфер. Прежде лидерами на рынке были крупные производители, структура которых строилась на сотрудничестве с более мелкими партнёрами по вертикальной схеме. Но сегодня автомобиль становится повсеместно распространённым передвижным жизненным пространством или бытовой техникой на колёсах. Поэтому структура конкуренции становится более вертикальной. Неизвестно, кто и когда станет лидером рынка – будь то производитель высокотехнологичных сенсоров, создатели системных полупроводников для автомобилей, Apple или Google, работающие с искусственным интеллектом. У всех есть равные шансы. На первый план выходит сотрудничество, которое становится главным условием выживания на рынке. Hyundai Motor нацелена на более активную работу в этом направлении.