Brown Eyed Soul выпустила новый музыкальный альбом

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Южнокорейский музыкальный коллектив Brown Eyed Soul (브라운아이드소울) в понедельник выпустил пятый альбом под названием «It' Soul Right».

Главный трек альбома «Твоя ночь, мое утро» написан в стиле современного R&B. В музыкальном видеоклипе к песне снялся популярный актёр Чан Ги Ён (장기용). В новый альбом также вошли песни «Right», «Better Together», «Sing Your Song (Motown Lover)».

Также Brown Eyed Soul впервые за последние 8 лет провела встречу со своми поклонниками. Мероприятие состоялось в прошлый понедельник в Сеуле. В нём приняли участие порядка 150 любителей творчества музыкального коллектива.

Отметим, группа планирует дать ряд концертов по стране в рамках музыкального тура «It'SOUL Right». 5 и 6 октября состоится первый концерт в студенческом городке сеульского университета Ёнсе, после чего артисты отправятся в города Пусан и Тэгу.