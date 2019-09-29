Новый контент от KBS Drama Special

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В этом году телепрограмма «KBS Drama Special» телеканала KBS2 представит вниманию телезрителей ряд новых короткометражных сериалов.

В прошлую пятницу на экраны вышел сериал «Дом» об архитекторе по имени Чо Су А (Ли Чжу Ён). По сюжету сериала молодая девушка занимается дизайном и проектированием домов, однако сама не может похвастаться своим жильём. Идея сериала заключается в том, что истинный смысл слова «дом» не зависит от денежного состояния его жильцов, но отражает ценность жизни. В съёмках сериала приняли другие известные актёры и актрисы Юн У Сон, Хан Чжэ И, Ким Чжин Ёп и другие.

Добавим, до конца года KBS будет радовать телезрителей новым контентом. На октябрь и ноябрь запланирован показ нескольких новых сериалов.