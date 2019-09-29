История любви в сериале «Когда цветёт камелия»





18 сентября начался показ сериала «Когда цветёт камелия» (동백꽃 필 무렵) телеканала KBS2. Cюжет сериала очень понравился зрителям. Об этом можно судить по телерейтингу, предоставленному компанией Nielsen Korea. Так, рейтинг пятой и шестой серий составил 8,6% и 10%. Именно с этого момента начинается роман двух главных героев - матери-одиночки Тон Бэк (Кон Хё Чжин) и местного полицейского Хван Ён Сика (Кан Ха Ныль).

Молодой человек, увидев Тон Бэк в книжной лавке, влюбляется в неё с первого взгляда. Однако Тон Бэк решает провести чёткую грань в их отношениях, солгав, что её идеалом является актёр Кон Ю (공유) из сериала «Гоблин» (도깨비). На это Ён Сик в шутку ответил, что, несмотря на разнообразие пород собак, самая милая - это дворняжка, после чего ушёл по делам.

На протяжение всего сериала молодой человек продолжает проявлять симпатию к Тон Бэк и даёт обещание защитить её в любой ситуации. Такая настойчивость Ён Сика заставляет девушку пересмотреть своё отношение к нему.

Как будут развиваться события смотрите в дальнейших сериях «Когда цветёт камелия» на телеканале KBS2 каждые среду и четверг в 22:00 по сеульскому времени.