Актриса Ким Мин Чжон отдала свои волосы на парик для онкобольных детей

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Актриса Ким Мин Чжон (김민정) приняла участие в благотворительной деятельности по поддержке детей, больных раком. В прошлый четверг артистка посетила штаб благотворительной организации «Омона ундон» (어머나 운동), где пожертвовала свои волосы для изготовления париков для онкобольных детей.

Обычно курс химиотерапии сопровождается выпадением волос на голове больного, поэтому многие из них вынуждены носить парики. К сожалению, цены на них могут достигать нескольких тысяч долларов, и не каждый может позволить себе их приобрести.

Отметим, данная организация с 2014 года изготавливает по несколько париков в месяц и передаёт их детям, прошедшим курс химиотерапии. Многие артисты и обычные граждане активно принимают участие в помощи больным детям. Длина волос, необходимая для изготовления парика, составляет 25 см.

Актриса Ким Мин Чжон, несмотря на плотный рабочий график, нашла время, чтобы помочь больным. По словам благотворительной организации, такая поддержка даёт небольшую надежду и силы маленьким пациентам.