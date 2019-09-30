КНДР вновь потребовала от США изменить подход к переговорам

30 сентября постпред КНДР при ООН Ким Сон вновь подчеркнул необходимость выработки Вашингтоном нового подхода к диалогу с Пхеньяном. В его выступлении просматривается ряд отличий от речи главы северокорейского МИД Ли Ён Хо, произнесённой в ООН в прошлом году. Главным из них является то, что Ким Сон поднял тему «нового подхода», не упомянув о денуклеаризации. Впервые вопрос о необходимости изменения отношения к переговорам с Пхеньяном озвучила первый замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Судя по всему, северокорейская сторона, как и прежде, в первую очередь выступает за отмену санкций, а во вторую - за принятие шагов по денуклеаризации. Отсутствие в речи Ким Сона упоминаний о ядерной проблеме может говорить об уверенности Пхеньяна в том, что он в достаточной степени продемонстрировал готовность к денуклеаризации. То есть, указывается, что следующий шаг за США. В качестве камня преткновения в отношениях с США Ким Сон указал на сохраняющуюся враждебную политику по отношению к Пхеньяну. Таким образом, был сделан намёк на желательность отмены санкций и прекращения южнокорейско-американских военных учений.





В речи Ким Сона критика США была относительно мягкая. Как и в прошлом году, имя Дональда Трампа не упоминалось. Это может указывать на сохранение у Севера надежды на урегулирование ситуации на уровне лидеров двух стран. Между тем, в отличие от прошлого года, Ким Сон подверг Сеул сильной критике. Он выразил недовольство тем, что южнокорейские власти продолжают ввоз новейшего наступательного вооружения и проведение совместных военных учений с США. В очередной раз было указано на зависимую от внешних сил политику Сеула. Ким Сон потребовал также выполнения пунктов межкорейских деклараций.





В этом году КНДР провела десять испытаний ракет малой дальности и пусковых установок. Все они могут нанести удар по территории РК и Японии, и Север этого не опровергает. На этом фоне нелогичными выглядят обвинения со стороны Пхеньяна по военным учениям РК и США и принятию Сеулом новейших образцов оружия. Но Север продолжает нападки, полагаясь больше на диалог с США. Речь Ким Сона показывает, что Пхеньян видит неустойчивость позиции Вашингтона по «большой сделке», которая подразумевает одномоментный отказ Севера от ядерного оружия и предоставление всемерной помощи в развитии со стороны США и других стран мира.



