КНДР запустила ракету в направлении Восточного моря

Пхеньян в очередной раз совершил провокационные действия, осуществив запуск баллистической ракеты. Это произошло после того, как КНДР и США договорились провести 5 октября рабочие переговоры. Действия Пхеньяна обостряют состояние неопределённости в преддверии северокорейско-американских переговоров. При этом место проведения встречи до сих пор неизвестно. Вашингтон озвучил свою позицию спустя три часа после выступления заместителя министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. США заявили, что лишь могут подтвердить намерение провести встречу в конце недели. Официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус отметила, что не располагает дополнительной информацией по данному вопросу. По мнению аналитиков, КНДР и США пришли к определённым договорённостям. Об этом свидетельствует оптимизм в выступлении заместителя министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.





Пхеньян провёл в среду одиннадцатый с начала года ракетный запуск. На заседании Совета национальной безопасности при президенте РК обсуждалась вероятность запуска КНДР баллистической ракеты подводной лодки типа “Пуккыксон”. По имеющимся данным, она пролетела 450 км, достигнув высоты 901 км. В августе 2016 года Пхеньян провёл успешный запуск баллистической ракеты подводной лодки “Пуккыксон-1”. Тогда ракета пролетела почти 500 км. В феврале 2017 года был осуществлён успешный запуск стратегической баллистической ракеты “Пуккыксон-2”, способной преодолевать расстояние от 2.500 до 3.000 км. По заявлениям КНДР, данный тип ракеты может нести ядерную боеголовку. В настоящее время Север проводит работы по созданию ракеты “Пуккыксон-3”.





До настоящего момента с начала года Север осуществлял запуски ракет ближнего радиуса действия и снарядов. Президент США Дональд Трамп проявлял терпение по отношению к действиям КНДР. Подобные запуски не являлись нарушением договорённостей в военной сфере от 19 сентября 2018 года. Однако запуск баллистической ракеты подводной лодки переводит диалог в другое русло. Правительство РК выразило обеспокоенность о возможности возобновления рабочих переговоров между КНДР и США из-за сегодняшнего запуска. Дело в том, что испытания баллистических ракет являются нарушением резолюций Совбеза ООН, и может повлиять на проведение предстоящих рабочих переговоров.